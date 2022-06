João Pereira avança no curso de treinador

João Pereira prescindiu das férias para prosseguir o curso de treinador e fê-lo com sucesso, pois concluiu o módulo UEFA B, uma etapa que celebrou nas redes sociais com a partilha de uma fotografia de família com todos os intervenientes na formação.

Aos 38 anos, o internacional português vai iniciar uma nova etapa na sua carreira assumindo o comando técnico da equipa de sub-23. Após ter terminado a carreira como jogador em maio de 202, então a celebrar o título de campeão nacional pelo Sporting, o antigo jogador decidiu abraçar a carreira de treinador e, na época transata, foi adjunto de Filipe Pedro que, entretanto, terminou contrato com os leões e não renovou. Por esse motivo, a direção do Sporting optou por promover João Pereira, que terá pela frente a sua primeira experiência como treinador principal – ainda que no próximo ano será, no papel, o segundo da hierarquia da equipa técnica, dado que ainda não tem o nível III (UEFA A) exigido aos técnicos principais na Liga Revelação.

Resta assinalar que os sub-23 verde e brancos – tal como o plantel principal dos leões e a equipa B– vão iniciar, amanhã de manhã, os trabalhos com vista à nova temporada na Academia Cristiano Ronaldo.