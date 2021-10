João Pereira e o convite do Sporting: «Nunca pensei que me quisessem quase aos 37 anos»

João Pereira, campeão nacional em 2020/21 pelo Sporting, época em que pendurou as botas após 20 anos de carreira, confessou em entrevista ao jornal do clube que ficou surpreendido quando recebeu o convite para cumprir o terceiro período de leão ao peito (saiu em 2012, para o Valência, de Espanha, e em 2017, para o Trabzonspor, da Turquia).





"Não estava nos meus planos dizer adeus [à carreira] no Sporting. Nunca pensei que me quisessem aos 36 anos, quase a fazer 37 - e já cá estava o Porro! Claro que gostava, mas tinha de ser racional; imaginava-me a acabar no Trabzonspor", explicou o agora adjunto de Filipe Pedro nos sub-23 dos leões, recordando uma saída pela porta pequena de Trabzon: "A vida deu uma volta de 180 graus e num dia passei de titular e capitão a dispensado e proibido de entrar nas instalações do clube pelo treinador [Abdullah Avci]."E é aí que o amigo Rúben Amorim o chama para dar experiência a um plantel que ia lançado rumo ao título... "Rescindi, queria voltar de Portugal, mas estava longe de pensar no Sporting, porque sabia que era difícil. Nem nos meus melhores sonhos ia acontecer: vir para Portugal, para Lisboa, que é a minha casa, para o meu clube e ser campeão nacional. Foi um conto de fadas. Não havia melhor maneira de acabar e isso também me ajudou a fazê-lo."