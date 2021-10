João Pereira revela "maior mágoa" da carreira: «Só ter dois títulos pelo Sporting...»

Já com as chuteiras penduras e com o apito ao pescoço - é atualmente adjunto dos sub-23 do Sporting, comandados por Filipe Pedro, João Pereira revela numa entrevista ao jornal do clube aquela que foi a sua "maior mágoa" da carreira. E está relacionada... com troféus.





"O título de 2020/21 foi dos mais especiais da carreira, porque passei cá três vezes e, infelizmente, só tinha uma Supertaça [2015, contra o Benfica]. Nunca tinha correspondido com títulos ao que o Sporting me proporcionou: ir à Seleção e disputar a que para mim é a melhor liga do mundo, a espanhola; e foi o clube que me deu a mão quando rescindi [com o Trabzonspor]", atirou, concretizando: "Consegui alterar isso na última oportunidade, mas só dois títulos pelo Sporting é uma das maiores mágoas da minha carreira."