João Santos deixa o Sporting e assina pelo Sevilha até 2025

O Sevilha oficializou esta terça-feira a contratação de João Daniel Santos, médio-centro de 20 anos que representava o Sporting desde 2015. O jovem centrocampista, internacional sub-20 por Portugal, assinou um contrato válido com os andaluzes até 2025, sendo que ruma à equipa B do Sevilha. Os verdes e brancos salvaguardam 30% de uma futura venda do jogador.

João Santos realizou um total de oito jogos pelos sub-23 do Sporting esta temporada, sendo que em 2021/22 chegou a somar dois encontros pela formação B dos leões.