João Simões "orgulhoso" por assinar contrato profissional com o Sporting

A direção do Sporting continua a segurar os seus jovens mais promissores e, nesse sentido, ofereceu contrato profissional a João Simões, um jovem médio de 16 anos que alinha na equipa de sub-17. Revelando-se "orgulhoso" pelo voto de confianaça que recebeu, o jogador aproveitou a oportunidade para se apresentar aos adeptos."Sou forte em termos físicos, tenho boa resistência, sou rápido, tenho bom passe e remate, mas também tenho coisas a melhorar. É isso que faço, tento sempre aperfeiçoar as minhas capacidades e ajudar o clube", afirmou à Sporting TV, onde também revelou as suas metas e apontou a sua referência."Quero estrear-me pela equipa principal do Sporting, se possível no Estádio José Alvalade. É algo que ambiciono muito porque é o Estádio que conheço desde miúdo e sempre tive vontade de jogar lá um dia. O Dário Essugo é um exemplo para todos nós. Conseguiu estrear-se muito novo, mas mesmo assim continua lá em cima a trabalhar com humildade", disse.