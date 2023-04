João Teives Henriques destaca trabalho de Amorim: «Tem vindo a potenciar muitos jovens»

O presidente do Conselho Fiscal do Sporting, João Teives Henriques, acompanhou o presidente da mesa da Assembleia Geral, João Palma, ao 30º aniversário do Núcleo de Alcobaça. À margem da celebração que reuniu cerca de 300 adeptos leoninos, João Teives Henriques, destacou o trabalho realizado por Rúben Amorim que tem ajudado à recuperação financeira do clube de Alvalade."Temos um excelente treinador, que tem vindo a potenciar muitos jovens da academia e isso é fundamental", destacou o dirigente que voltou a lembrar a importância de assegurar um lugar na Liga dos Campeões em 2023/24: "O caminho que o Sporting percorreu nestes cinco anos é assente em bases sólidas, em que se pretende perspetivar um futuro com solidez. Ir à Liga dos Campeões é muito importante para cimentar este caminho, mas, tal como o presidente Frederico Varandas já disse, o importante é chegar a este patamar em que não estaremos dependentes desse acesso para o equilíbrio financeiro".Neste capítulo, o responsável leonino voltou a assinalar a importância de manter o rumo seguido por esta direção nos próximos anos. "O que queremos é aliar uma cada vez maior solidez financeira ao sucesso desportivo, para que o Sporting seja cada vez mais forte e mais capaz, quer também quando está a alienar algum ativo, pois é muito diferente vender em caso de necessidade do que quando vivemos um momento de maior solidez.Face ao caminho trilhado, temos todas as condições para sermos muito competitivos do ponto de vista desportivo", concluiu.