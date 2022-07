João Virgínia aponta diferenças entre Sporting e Everton: «Tive de adaptar-me»

João Virgínia pode apenas ter feito oito jogos na sua passagem pelo Sporting em 2021/22, mas olhando para trás o guardião de 22 anos assume que a experiência vivida nos leões foi positiva. Especialmente por aquilo que aprendeu e por ter vivido num futebol distinto do inglês."Foi bom, foi uma experiência diferente. O futebol em Portugal é diferente. Muito tático e o posicionamento do guarda-redes é diferente. O Sporting é obviamente diferente do Everton em termos de estilo. O Everton é mais bola para a frente, jogar em contra-ataque. No Sporting dominas o jogo, temos a bola no pé e foi algo que tive de melhorar. Tive de adaptar-me, mas é bom mostrar que posso jogar diferentes estilos. Cada treinador pede coisas diferentes e tens de estar pronto para responder em qualquer perspetiva ou ideia que eles tenham", disse o português, ao Goal.Olhando ao futuro, Virgínio só tem no pensamento somar minutos. "Preciso de jogar. E sei que estou pronto para isso. Tenho trabalhado no duro. Só tive uma semana de férias depois da época e depois foi voltar ao trabalho. A situação será resolvida na pré-época. O Everton é como uma família para mim, por isso, o que quer que eles desejem que eu faça, eu faço. Mas aconteça o que acontecer, vou lá estar para lutar para ser o número 1, pois sinto que estou pronto para jogar e acho que já o mostrei, especialmente nestes dois anos."E isso faz o guardião dizer, sem sombra para hesitações, que está no mesmo nível de Jordan Pickford, o guarda-redes titular da seleção inglesa. "Tenho de acreditar nas minhas capacidades. Vejo-o todos os dias, em cada treino. Sinto-me ao mesmo nível e não vejo razão para pensar de outra forma. Trabalho no duro, dedico-me e sei que sou capaz de fazer as coisas".Ainda assim, na cabeça de Virgínia só está uma coisa: jogar. Seja onde for. "Estou pronto para ir para qualquer lado. Acho que vou sentir-me sempre assim até aos 40! Ainda sou jovem e tenho muito tempo, mas quero sempre jogar, pois é assim que eu sou. Dou sempre o melhor diariamente para ser titular, seja onde for".