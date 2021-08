João Virgínia: «É bom ser elogiado mas vou ter de provar isso»

João Virgínia foi oficialmente apresentado como o quarto reforço do Sporting. Cedido pelo Everton por uma temporada, o guarda-redes mostrou-se entusiasmado com o novo projeto.





"Quando soube que o Sporting estava interessado fiquei muito feliz e quis ligo vir", afirmou o guarda-redes, à Sporting TV, onde destacou o valor do grupo: "O plantel é jovem e tem atletas mais experientes, vamos puxando uns pelos outros, há uma competitividade entre o grupo e que cada um quer jogar e isso é perfeito".O quarto reforço dos leões também comentou os elogios que recebeu do treinador, Rúben Amorim. "É sempre bom ser elogiado, mas eu vou ter de provar isso todos os dias nos treinos e nos jogos", antes de deixar uma promessa aos adeptos: "Vou dar tudo pelo Sporting".Entretanto, nas redes sociais, o jogador despediu-se dos adeptos do Everton. "Um novo desafio espera-me, mas só quero dizer que levo sempre o Everton no coração, não interessa que o vai acontecer no futuro", publicou no Instagram onde ainda acrescentou uma mensagem aos adeptos leoninos: "Sinto-me muito feliz e orgulhoso por estar aqui. Quero agradecer aos sportinguistas por me estarem a receber tão bem e me fazerem sentir parte da família leonina. Vamos ao trabalho".