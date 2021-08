João Virgínia já assinou pelo Sporting. O jovem guarda-redes, que chega por empréstimo do Everton válido até ao final da temporada, realizou esta sexta-feira os habituais exames médicos.





Tal comoadiantou na edição de hoje, o guardião luso de 21 anos deverá ser oficializado como reforço dos leões de Rúben Amorim na próxima segunda-feira.Recorde-se que o treinador dos leões elogiou, na conferência de imprensa de antevisão ao duelo de sábado [amanhã] com o Belenenses SAD, as qualidades do jovem guarda-redes."O João Virgínia é um excelente guarda-redes, ainda não é guarda-redes do Sporting. É um excelente guarda-redes jovem, com muito futuro. É um guarda-redes jovem com muita qualidade. Não posso dizer mais do que isso", atirou Rúben Amorim.