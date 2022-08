João Virgínia não esquece Rúben Amorim: «Tem noção do que se passa no balneário»

João Virgínia, jovem guarda-redes português do Everton que na época passada jogou no Sporting, por empréstimo, prepara-se para iniciar uma nova época na Holanda, ao serviço do Cambuur, igualmente cedido pelos toffees. Em entrevista à Sport TV o jogador de 22 anos abordou a temporada que passou ao serviço dos leões e as expetativas que tem para esta aventura na Eredivisie."Tenho uma ligação com os meus colegas do Sporting e espero que corra tudo bem.""Foi muito bom, trata-se de um treinador muito bom, que está perto dos jogadores, que estimula um ambiente de trabalho muito positivo.""Acredito no trabalho que está a fazer, mas depende dele. Tem tido uma carreira muito positiva até ao momento e não vejo por que não poderá continuar a progredir.""Ele tem uma ligação especial com os jogadores. Como foi jogador há tão pouco tempo, tem noção do que se passa no balneário, dos sentimentos dos jogadores, e consegue transmitir um feed-back com que os futebolistas se identificam melhor.""Trabalhar com o mister Vital e com o mister Tiago foi espectacular. Tivemos um ambiente de treino incrível durante a época toda, com muita intensidade, muito suor e muitos gritos do mister, sempre a puxar por nós. Gosto de treinadores que têm uma paixão grande pelo trabalho e transmitem isso aos jogadores. Foi muito bom trabalhar com Adan, nota-se que é um guarda-redes experiente, entre os vários com quem já trabalhei. Achei que é um excelente guarda-redes.""Saí de Portugal muito cedo, aos 15 anos, para ir para Inglaterra, e foi o primeiro ano em que voltei. Adorei estar em Lisboa, a receção dos adeptos, do plantel... Foi uma época que passou a correr porque quem corre por gosto não cansa, adorei estar aí.""Sim, muito positivo. Estive num dos maiores clubes portugueses, que tinha sido campeão no ano anterior, estive em alguns jogos nas taças, na Champions... Faço um balanço positivo.""Claro que sim, o meu objetivo é chegar o mais cedo posssivel. Sei que tenho de trabalhar muito e corresponder em campo.""Viemos jogar contra o Ajax, na Holanda, para a Champions, fiz um bom jogo e no final da época apareceu o interesse de alguns clubes holandeses para me levarem por empréstimo. Contactaram-me. Vi aqui o desafio de vir para uma liga diferente, num clube em que no ano passado o guarda-redes foi o que teve fez defesas. É uma liga diferente, um futebol de ataque, haverá muitas oportunidades para brilhar.""É o topo do futebol. Estive em dois clubes, o objetivo passa sempre por voltar para lá.""Sinto que vai ser uma época muito boa para mim, estejam atentos. E espero que corra tudo bem com o Sporting."