Joelson Fernandes na lista B do Sporting para a Liga dos Campeões

A UEFA publicou na noite desta segunda-feira a lista B de jogadores inscritos pelo Sporting para a fase de grupos da Liga dos Campeões.A nota de destaque é a inclusão de Joelson Fernandes no lote de opções. O avançado, de 19 anos, estava emprestado ao Basileia por duas épocas mas, devido à escassa utilização no clube suíço, a estrutura de futebol decidiu antecipar o regresso a Alvalade e integrou o jogador na equipa B. É nesse espaço que Joelson vai jogar com regularidade mas uma chamada à equipa principal não está, obviamente, descartada, e a prova disso é que o atacante passa a fazer parte dos possíveis convocados de Rúben Amorim, já a partir da 1.ª jornada do Grupo D da Champions, marcada para esta quarta-feira, diante do Eintracht Frankfurt, na Alemanha.Esta segunda vaga de inscrições do Sporting contempla 23 jogadores, que se juntam aos 24 que já estavam registados pela lista A. Como Record noticiou, o nome de Gonçalo Inácio surge na lista B, por cumprir o requisito de ter nascido depois de 1 de janeiro de 2001 e ser um jogador formado localmente (no caso, formado até no Sporting). Além de Inácio, destacam-se os nomes de Nazinho, Essugo, Mateus Fernandes, Youssef Chermiti e Rodrigo Ribeiro.Os clubes, recorde-se, podem inscrever um número ilimitado de jogadores através da lista B, desde que sejam formados no clube (mínimo de três épocas entre os 15 e os 21 anos) e as referidas inscrições podem ser feitas até às 24 horas do dia anterior ao jogo.Eis a lista completa do Sporting para a Champions:Adán, Franco Israel, André Paulo, Diego Callai*, Diogo Pinto* e Francisco Silva*;Porro, Esgaio, Diogo Travassos*, St. Juste, Neto, Coates, Gonçalo Inácio*, Marsà, Alcantar, Chico Lamba*, Emanuel Fernandes*, Gilberto Batista*, Matheus Reis, Nazinho* e Martim Marques*;Morita, Alexandropoulos, Ugarte, Essugo*, Renato Veiga*, Samuel Justo*, Daniel Bragança, Miguel Menino*, Mateus Fernandes*, Tiago Ferreira*, Pote e Fatawu;Edwards, Nuno Santos, Rochinha, Trincão, Paulinho, Arthur Gomes, Jovane, André Gonçalves*, Diogo Cabral*, Youssef Chermiti*, Joelson Fernandes*, Lucas Dias*, Afonso Moreira* e Rodrigo Ribeiro*.*Lista B