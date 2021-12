Jogadores do Sporting com testes negativos à Covid-19

A derradeira bateria de testes à Covid-19 realizada pelo plantel do Sporting antes de viajar para Amesterdão hoje, tendo em vista o duelo com o Ajax (amanhã), trouxe boas notícias para os leões. Nenhum jogador testou positivo ao novo coronavírus, sabeRecorde-se que Coates testou positivo no início do mês e está ainda de fora das opções de Rúben Amorim.O Sporting tem hoje pela frente um dia em cheio, tendo em vista os derradeiros preparativos para enfrentar o Ajax. A comitiva leonina viaja pela manhã para Amesterdão e terá já na capital holandesa o palco para a habitual conferência de imprensa de antevisão ao jogo, agendada para as 18h45 (17h45 em Lisboa), com a presença de Rúben Amorim e um jogador a designar. Refira-se que o Ajax fará o mesmo, mas às 15h15 (hora local).Depois da conferência, o Sporting treina, às 19h30, no relvado na Johan Cruyff Arena. Os primeiros 15 minutos são abertos à imprensa.