Jogadores do Sporting dão boas-vindas a Ugarte e uruguaio reage: «Mete vinagre nisso»

Ugarte foi oficializado esta segunda-feira como reforço do Sporting e, depois de deixar as primeiras palavras 'à leão' na Sporting TV, o médio uruguaio recorreu às redes sociais.





Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Manuel Ugarte (@ugartemanu)

"Muito feliz por poder vestir esta linda camisola. Chegar ao campeão de Portugal é um enorme desafio para mim e um grande responsabilidade. O compromisso é a entrega total e trabalhar muito todos os dias. Vamos com tudo!", escreveu no Instagram.Ora, a publicação foi rapidamente comentada pelos novos companheiros de equipa: Rúben Vinagre (ex-colegas no Famalicão) publicou uma emojis de corações verdes, aos quais Ugarte respondeu com "mete vinagre nisso"; Jovane deu as "boas-vindas".