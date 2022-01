Jogadores do Sporting deixam mensagens de despedida a Jovane

O último dia do mercado de transferência confirmou a saída de Jovane Cabral de Alvalade rumo à Lazio. Para além da mensagem oficial do Sporting a confirmar o negócio e a desejar sorte ao extremo, vários jogadores do clube recorreram às redes sociais para deixar mensagens ao ex colega de equipa.Pedro Gonçalves: "És incrível mo Jovani. Tudo de bom 'CuxiCuxi'!"Nuno Santos: "Boa sorte meu irmão, sempre a torcer por ti."Gonçalo Esteves: "Boa sorte mano, sempre juntos."Dário Essugo: "Toda a sorte do mundo, meu cota. Estarei sempre a torcer por ti e pelo teu sucesso."Daniel Bragança usou a mesma mensagem para se despedir de Jovane e Tiago Tomás, que saiu rumo ao Estugarda. "Vamos ter saudades. Toda a sorte do mundo, meus irmãos", disse o médio.Carlos Mané, atualmente jogador do Kayserispor, também deixou uma breve mensagem. "Andiamo Fra", disse.Jovane Cabral agradeceu individualmente a cada uma das mensagens, incluindo a do Sporting à qual respondeu com um "obrigado por tudo".