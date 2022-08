Jogadores do Sporting despedem-se de Matheus Nunes nas redes sociais: «Vai com tudo»

Os jogadores do Sporting deixaram mensagens de despedida a Matheus Nunes ao longo desta quinta-feira, depois de o médio ter sido oficializado como reforço do Wolverhampton.Nas redes sociais, muitos foram os futebolistas que quiseram desejar boa sorte - principalmente através de 'stories' no Instagram - ao internacional português, que também hoje se despediu do clube . Houve outros jogadores que se despediram nos comentários dessa publicação de Matheus Nunes, como foram os casos de Nuno Santos e Essugo."Vai com tudo Matheus Nunes!"."Tudo de bom orelhas, vamos ter saudades"."Boa sorte irmão, sempre a torcer por ti"."Sempre sempre um até já. Mereces. Vou sentir saudades"."Boa sorte amigo"."Sucesso irmão"."Sempre contigo irmão""Vai com tudo mano!""Boa sorte irmão": "Boa sorte cota na torcida"