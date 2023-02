Jogadores do Sporting despedem-se de Porro nas redes sociais: «Continua a brilhar»

Pouco depois de ser oficializado no Tottenham , Pedro Porro deixou uma mensagem de despedida ao Sporting nas redes sociais. Muitos foram os antigos companheiros - alguns que já não representam os leões - que reagiram à publicação no Instagram com mensagens de boa sorte e elogios ao jogador.Já Rodrigo Ribeiro, Arthur e Dário Essugo reagiram com corações verdes."Com tudo irmão! Muito sucesso no que vier!""Amo-te assassino""Continua a brilhar""Boa sorte porrito""Muita sorte craque""Boa sorte meu irmão Porrito! És um craque""O melhor manito""Amo-te""Boa sorte meu irmão""Boa sorte porrito"