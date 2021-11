Jogadores do Sporting e o festejo do golo de Paulinho: «Amanhã mete Betadine nos joelhos!»

O universo do Sporting continua a mostrar o apoio a Paulinho e, depois do grande golo que o avançado apontou na goleada (4-0) ao Besiktas para a Liga dos Campeões, nem os seus colegas de equipa deixaram escapar... o festejo. Ao ver que a bola tinha entrado na baliza, Paulinho saiu a correr em direção aos adeptos, e deslizou de joelhos durante alguns metros, pormenor que não passou despercebido, principalmente, a Pote e Matheus Nunes.





"Amanhã mete betadine nos joelhos mano", brincou Pedro Gonçalves no Instagram. Matheus aproveitou a 'boleia' e até fez referência... a Afonso, o responsável pelo relvado. "Vais ouvir do Afonso depois da celebração que fizeste hoje!", atirou.Também Adán, Daniel Bragança, Feddal e Gonçalo Inácio louvaram a exibição do avançado, com algumas mensagens de incentivo: "dá gosto", "craque" e "merecido" são algumas das que se podem ler na publicação.Com esta vitória, e graças ao triunfo do Ajax em casa do Borussia Dortmund, o Sporting igualou a formação alemã no 2.º lugar do grupo C, e uma vitória por dois golos na próxima jornada frente aos comandados de Marco Rose garante a passagem dos leões aos oitavos de final da prova milionária.