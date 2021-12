Jogadores do Sporting fazem balanço do ano e olham para 2022: «Resultado pode ser igual»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Pedro Porro (@pedroporro29_)

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Luis Neto (@luisneto13oficial)

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Joa~o Palhinha (@joaopalhinha6)

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Sebastian Coates (@sebastiancoates16)

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Pedro Gonc¸alves (@pedroogoncalves28)

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Antonio Adan (@antonioadan13)

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Nuno Santos (@nunomsantos11)

O Sporting viveu um ano fantástico, com a conquista do campeonato como ponto alto, e, com 2021 a dar os últimos passos, vários elementos do plantel vão fazendo o balanço. Em simultâneo, apontam já a novas conquistas em 2022.Pedro Porro e Luís Neto foram os futebolistas a fazer as mais recentes publicações, que pode ver em baixo: