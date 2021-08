Jogadores do Sporting reagem ao empate em Famalicão: «Devemos melhorar»

O Sporting empatou (1-1) na visita ao Famalicão este sábado e cedeu os primeiros pontos neste época na Liga Bwin. Horas depois da partida, alguns jogadores deixaram mensagens nas redes sociais, onde apelaram há união do grupo.





"Conscientes do que nos fez chegar até aqui ! Unidos seja qual for o resultado, lutamos todos para o mesmo!", escreveu João Palhinha na legenda de uma foto sua no Instagram, na qual aparece a festejar o golo que deu o empate aos leões.Já Coates considerou que há aspetos a melhorar. "Devemos melhorar mas acreditamos no nosso trabalho!! Continuar todos juntos jogo a jogo!!", pode ler-se no Instagram do capitão do Sporting.Também Pedro Porro deixou uma mensagem depois do jogo, destacando aquele que foi um dos lemas da temporada passada. "Lembra-te sempre da frase que nos trouxe até aqui… Onde vai um vão todos. Vai ser assim até ao fim do campeonato.Jogo a jogo", escreveu o lateral-direito.