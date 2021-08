Jogo com o Belenenses SAD vale 4.240 euros em multas ao Sporting

O Sporting foi multado em 4.240 euros pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), na sequência do encontro do último fim de semana com o Belenenses SAD. Em causa esteve um atraso dos leões para a segunda parte, mas principalmente o comportamento dos adeptos.





Por conta dos seus fãs, os leões foram punidos em 3.220 euros, tanto pelo arremesso de um petardo e um 'flash light' como por vários cânticos, alguns deles tendo Petit como alvo. O restante da multa (1020€) deveu-se aos 3 minutos de atraso para o reatamento, sem que tenha "sido apresentada qualquer justificação para o referido atraso".O Belenenses SAD, refira-se, também foi multado pelo mesmo atraso, mas apenas em 449 euros.