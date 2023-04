Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Jogo com o Casa Pia vale quase 5 mil euros em multas ao Sporting Atraso no reinício do jogo no Jamor, cânticos ofensivos e deflagração de pirotecnia presentes no mapa de castigos





• Foto: Luís Manuel Neves