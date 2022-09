Sporting realiza hoje jogo-treino com o Vilafranquense

O plantel do Sporting realiza hoje um jogo-treino com o Vilafranquense, equipa do segundo escalão do futebol nacional que já mediu forças com os leões na pré-temporada. O jogo será realizado na Academia, em Alcochete, à porta fechada, e permitirá a Rúben Amorim e Rui Borges darem ritmo aos seus jogadores durante a paragem competitiva.

O grupo de trabalho de Amorim, recorde-se, encontra-se muito desfalcado e, ontem, o treinador voltou a trabalhar com 16 futebolistas, dos quais quatro eram guarda-redes.

Fora dos planos para o particular de hoje continuam Neto, Coates, St. Juste, Jovane e Daniel Bragança, que prosseguem os tratamentos às respetivas lesões. Após o encontro, os jogadores leoninos vão gozar dois dias de folga.