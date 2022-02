Jogo do Sporting na Youth League adiado para 9 de março

O Dínamo Kiev-Sporting relativo aos oitavos-de-final da Youth League que estava agendado para 2 de março foi adiado para o dia 9, devido ao conflito registado na Ucrânia.De acordo com a informação prestada pela UEFA a Record, "a situação está a ser monitorizada de forma próxima e constante, e em contacto permanente com as associações e os clubes envolvidos. Em relação ao jogo em questão foi adiado para 9 de março, e a UEFA continua em contacto com os clubes até anunciar uma nova decisão".O Sporting continua a acompanhar a situação com toda a atenção e aguarda por instruções para poder avançar com toda a logística.