Jogo particular com o Saint Gilloise decorrerá à porta fechada

O jogo de preparação entre o Sporting e os belgas do Saint Gilloise, marcado para o próxima quarta-feiraa, a partir das 19 horas, no Estádio da Bela Vista, no Parchal, decorrerá sem a presença de público, por questões de segurança, de acordo com um comunicado da organização.Os adeptos do Sporting poderão acompanhar as incidências da partida através da transmissão televisiva, assegurada pela Sport TV.O Sporting disputará mais dois jogos em terras algarvias, em julho, ambos com a presença de público, frente aos espanhóis do Villarreal (dia 14, às 21 horas) e aos italianos da Roma (dia 19, às 20 horas), tendo sempre como palco o Estádio Algarve.