Jornal italiano coloca Porro na rota da Juventus

O jornal italiano 'La Repubblica' escreve esta terça-feira que a Juventus está interessada em Pedro Porro e até já iniciou conversações com o Sporting.Segundo o diário, o treinador Massimiliano Allegri quer manter Juan Cuadrado, mas o contrato do lateral termina em junho, pelo que os bianconeri estão já a precaver a saída do colombiano.O jornal diz também que o negócio poderá envolver valores a rondar os 25 milhões de euros. No entanto, essa verba deverá ser insuficiente, uma vez que a cláusula de rescisão do espanhol está fixada em 45 milhões de euros.