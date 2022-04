José Alvalade em biografia

O Sporting prestou o seu apoio no lançamento da primeira biografia do fundador do clube, José Alvalade. A obra, da autoria do historiador Luís Augusto Costa Dias, com a colaboração de Paulo J. S. Barata e de Vasco Borges de Campos, contém imagens e documentos inéditos do arquivo do avô do protagonista, o Visconde de Alvalade.

O livro será apresentado na 5.ª feira, às 19h06, na tribuna presidencial do Estádio... José Alvalade, numa cerimónia com a presença de Frederico Varandas e de José Roquette, neto da figura mais importante do clube.