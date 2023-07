José Ángel é alvo do Sporting para a ala direita

À atenção do Sporting: o dia em que José Ángel brilhou pelo Sevilha À atenção do Sporting: o dia em que José Ángel brilhou pelo Sevilha

O Sporting está interessado em José Ángel, lateral-direito do Sevilha, confirmou. O espanhol tem 21 anos e na segunda metade da época esteve emprestado ao Elche.Com contrato até 2025, José Ángel é um dos jogadores que o clube da Andaluzia está a tentar colocar nesta janela de transferências.De acordo com as informações recolhidas pelo nosso jornal, já existem contactos avançados entre todas as partes, embora o acordo não esteja fechado, algo que, no entanto, poderá acontecer nas próximas horas. A concretizar-se a transferência, a mesma deverá ser a título definitivo, ou seja, o empréstimo não é de momento uma hipótese em cima da mesa. O Sevilha estará a pedir um valor entre os 4 M€ e os 5 milhões de euros.José Ángel é natural de El Viso del Alcor, nos arredores de Sevilha, e foi formado no emblema andaluz. Em 2022/23 iniciou a temporada na equipa principal do Sevilha, tendo no entanto participado em 15 jogos, com 2 golos e 1 assistência. No Elche, a partir de janeiro, realizou mais 9 jogos e marcou 1 golo.Ángel conta com um jogo na seleção sub-21 de Espanha, em novembro de 2022, contra o Japão, chamado na altura pelo agora selecionador principal, Luis de la Fuente.O lugar de ala direito é um dos três que o Sporting procura preencher neste mercado de transferências, depois de ter vendido Porro ao Tottenham, em janeiro, por 45 milhões de euros, não tendo exercido a opção de compra por Héctor Bellerín, que foi a solução encontrada no imediato para fazer face à baixa do antigo dono da posição.Atualmente, Ricardo Esgaio é a única opção de raiz no plantel. Rúben Amorim tem estado a trabalhar igualmente com o jovem Afonso Moreira, que poderá ser adaptado às mesmas funções.