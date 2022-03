José Couceiro: «O Sporting é um dos nossos parceiros mais importantes»

Em representação da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), José Couceiro marcou presença no auditório Artur Agostinho, no Estádio de José Alvalade, na cerimónia do arranque do segundo mandato de Frederico Varandas, felicitando o líder leonino pela reeleição."Desejar à direção do Sporting um bom mandato. É importante esta estabilidade. O Sporting é um dos nossos parceiros mais importantes e esperamos continuar a trabalhar com o Sporting nas diversas áreas, desde a formação ao futebol senior, masculino, feminino, futsal, futebol de praia… em todas as áreas que trabalhamos juntos. Nesse sentido, é muito importante este nosso interlocutor, que é um dos mais importantes nas nossas relações. Que possa ter um mandato com sucesso, como é evidente. Se há alguém que quer que as coisas evoluam no sentido positivo, tem sido a Federação. O presidente do Sporting disse que temos de manter e reforçar essas relações. Estamos todos interessados na melhoria das relações e obviamente todos queremos atingir patamares mais elevados em todas as áreas", considerou o vice-presiente e diretor técnico da FPF.Aproveitando a ocasião, Couceiro comentou igualmente o recente estudo que apontava falhas em relação ao tempo útil de jogo do campeonato português. "Há alguns anos que andamos a trabalhar nesta matéria. Antes da pandemia, tivemos um encontro com os treinadores e há várias questões que devem ser analisadas. Entre Liga, clubes, Federação e intervenientes. É um tema interessante, mas é uma matéria que deve interessar a todos. Devemos ter consciência que temos de melhorar: ser mais intensos no jogo, capazes e com mais qualidade. Mas são decisões que devem ser tomadas de forma coletiva. Tem a ver com tudo. É muito mais do que uma questão de ordem cultural. Preocupa toda a gente. Os clubes, de maior ou menor dimensão, e as instituições. Mas também pode referir que somos a 6.ª Liga no ranking da Europa, que as seleções jovens lideram os rankings e há muita coisa positiva que podemos referir. Agora, é evidente que não tapamos o sol com uma peneira. É uma questão que deve ser pensada", explicou.