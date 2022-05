José Fernandes assina contrato de formação e lança repto: «Acreditem na nossa formação!»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting oficializou esta segunda-feira a assinatura de contrato de formação com mais um dos seus jovens: José Fernandes, avançado de 14 anos que joga no escalão da sua idade, é o contemplado."É um orgulho enorme assinar por este grande Clube, que ajuda os jovens da formação", assinalou à Sporting TV, onde também deixou um repto aos adeptos dos leões: "Acreditem nos jogadores da formação, porque temos aqui muito talento!".Nos verdes e brancos desde 2016, o futebolista que chegou da AD Penamacorense (AF Castelo Branco) diz-se incisivo. "Sou rápido, gosto de ir no um-contra-um, de marcar golos, fazer assistências e ajudar a equipa", assinalou.