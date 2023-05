José Mendes assina contrato de formação com o Sporting

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting assinou contrato de formação com José Mendes, um jovem avançado de 15 anos que está ligado ao clube de Alvalade há 7 anos. Revelando-se "feliz" pelo voto de confiança que recebeu por parte da direção leonina, o jovem não hesitou em apontar Chermiti como a sua referência no plantel principal. "Gostava de estar onde ele está com a idade que tem. Tem características parecidas às minhas", afirmou em declarações à Sporting TV.