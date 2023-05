José Roquette conquista Prémio Carreira da FEP

O antigo presidente do Sporting, José Roquette, será alvo de uma homenagem durante esta semana por parte da Faculdade de Economia do Porto (FEP). A instituição que foi criada em 1953, ano em que Roquette foi matriculado na Faculdade, anunciou que irá atribuir o Prémio Carreira da FEP em 2023 ao antigo dirigente e também fundador do Esporão, sucedendo assim a Fernando Gomes, atual presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).De acordo com a Faculdade, o galardão será entregue a José Roquette na sexta-feira, dia 2 de junho, data em que a instituição comemora o Dia da FEP, promovendo um ciclo de conferências que vai assinalar os 70 anos da FEP, com a presença da Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Elvira Fortunato.Em termos académicos, José Roquette entrou na FEP em 1958, chegando dez anos depois à comissão executiva do Banco Espírito Santo, antes de ser acionista e fundador do grupo Espírito Santo, ao qual esteve ligado até ao final dos anos 1980. A nível desportivo, foi presidente do Sporting entre 1996 e 2000, num mandato em que conquistou um campeonato nacional.