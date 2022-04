José Roquette: «Tenho uma sintonia com o presidente Frederico Varandas»

José Roquette, antigo presidente do Sporting, entre 1996 e 2000, deixou elogios ao trabalho desenvolvido pela atual direção dos verdes e brancos, liderada por Frederico Varandas, com quem se identifica, e garante que acredita "até ao último minuto" na revalidação do título de campeão nacional."Tenho sintonia com o presidente Frederico Varandas quanto ao sentido de servir e da responsabilidade que é ser presidente de uma instituição como o Sporting. Com o presidente do Sporting fui progressivamente encontrando razões para partilhar muitas coisas. Temos uma visão muito aproximada do que significa ser presidente do Sporting e o que exige de nós. O Sporting, depois de uma tentativa falhada, fez a transferência de gerações, o que é fundamental. Poderá ser esse o problema que outras instituições que correm ao lado do Sporting também poderão ter. Se o futuro do Sporting com Varandas? Não tenho qualquer dúvida. Acredito que ainda há caminho para fazer, os órgãos sociais tomaram posse há pouco tempo e também têm essa determinação", começou por dizer Roquette, à margem da apresentação da biografia do seu avô, José Alvalade, que teve lugar na tribuna presidencial do Estádio de Alvalade."Se existe maior união no Sporting? Nunca fiz essa comparação, mas se não está mais, está pelo menos ao mesmo nível. O que não acontecia quando em 1995 cheguei ao Sporting. Até pelo resultado das últimas eleições, penso que sim", reforçou, orgulhoso do legado deixado pelo seu avô, sócio fundador do clube. "Tenho sentimento de perda porque a vida não me deu a possibilidade de o conhecer. O meu avô, na data oficial da institucionalização do Sporting, em julho de 1906, tinha 20 anos. Os amigos do meu avô, os Gavazzos, os Borges de Castro, os Stromps, eram todos da mesma idade, era gente que sonhava. No meu caso e dos meus filhos só há uma exceção, um saiu mais encarnado, o resto lá em casa é tudo do Sporting, inclusive o papagaio, que uma das coisas que aprendeu logo a dizer foi ‘Sporting’, os netos ensinaram-lhe. Todo verdinho, tinha umas penas com um tom mais avermelhado que foram retiradas", gracejou.