José Silva assina contrato profissional

José Silva, de apenas 17 anos, assinou o primeiro contrato profissional com o Sporting. O lateral-direito da equipa de juvenis não escondeu a emoção quando colocou o preto no branco.





"É um sentimento único, foi preciso muito esforço e dedicação para chegar até aqui. Agora vou trabalhar ainda mais para alcançar objetivos maiores", disse o jogador em declarações à Sporting TV.Depois de chegar ao Sporting em 2019 vindo do Estoril, o defesa afirmou-se em Alcochete e o objetivo é claro: chegar à equipa principal. "Vou dar o máximo em todos os momentos para conseguir alcançar os objetivos do clube", disse, falando, por fim, das suas referências: "Gosto muito do Ricardo Esgaio, porque passou pela formação do Sporting CP, e do Pedro Porro, que é um jogador muito interessante e com um grande potencial."