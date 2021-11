Jovane: «A minha história não acaba aqui! Em breve voltaremos a sorrir juntos»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Mensagem de confiança de Jovane nas redes sociais, pouco tempo após saber que tem uma lesão no ligamento colateral lateral do joelho esquerdo, tal como anunciou o Sporting já esta terça-feira. Apesar de o problema contraído frente ao Varzim ser aparantemente delicado, o camisola 10 quer ir à luta, vincando que dará tudo para voltar... ainda melhor."É sempre difícil passar por momentos destes mas a minha história não acaba aqui. O foco agora é recuperar bem e voltar rapidamente a fazer aquilo que mais amo. Agradeço por todas as mensagens de apoio e o carinho que têm dado. Em breve voltaremos a sorrir juntos!", escreveu o futebolista, rapidamente 'inunando' por likes e comentários, muitos de colegas e antigos companheiros."Vamos, meu bicho", comentou Esgaio, depois de Eduardo Quaresma, central emprestado pelo Sporting ao Tondela: "Vais voltar mais forte, irmão!". Veja a publicação de Jovane: