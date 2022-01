Jovane assume "misto de emoções" com saída para a Lazio: «Preparado para dar o meu melhor»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Jovane Eduardo (@jovane_eduardo)

Jovane assume que sente um "misto de emoções" no adeus ao Sporting, mas ao mesmo tempo sublinha estar pronto a "abraçar uma nova aventura" na Lazio., o extremo foi emprestado com cláusula de compra, por 8 milhões, através de objetivos a cumprir."Que misto de emoções!! Por um lado a tristeza de deixar um clube que fez de mim o que sou hoje, como homem e como profissional. Deixar um grupo que é uma verdadeira família, em que juntos alcançámos lindas conquistas", começou por dizer, no Instagram, já depois de ter sido alvo de v"Por outro, a alegria e a ilusão de abraçar uma nova aventura, a minha primeira fora do Sporting. Vou com um sentimento de gratidão e consciente que me espera um grande desafio, não será fácil, mas estou preparado para dar o meu melhor e vencer. Obrigado a todos os sportinguistas pelo apoio ao longo destes anos. Onde vai um vão todos, sempre!", rematou Jovane.