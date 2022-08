Jovane Cabral e Paulinho em tratamento no regresso do Sporting ao trabalho

Horas depois da derrota por 2-0 com o Chaves, o Sporting voltou ao trabalho na manhã deste domingo, na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete, com Jovane Cabral e Paulinho a continuarem em tratamento.Os titulares diante do Chaves realizaram o habitual trabalho de recuperação, enquanto os restantes treinaram normalmente no relvado.Os jogadores do Sporting gozam folga segunda-feira, regressando ao trabalho terça-feira.