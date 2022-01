Jovane de volta: extremo já treina integrado

Depois da vitória por 2-0 frente ao Vizela , o Sporting regressou esta segunda-feira ao trabalho na Academia de Alcochete já com Jovane a treinar integrado com o grupo.Os titulares do jogo de ontem fizeram treino de recuperação, ao passo que os restantes trabalharam no relvado. Porro continua entregue ao departamento médico.Rúben Amorim deu folga ao plantel amanhã e os leões voltam a treinar quarta-feira às 10H30, na Academia, à porta fechada.