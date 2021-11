Jovane e a chegada a Alcochete: «Disse ao meu pai que era impossível ficar no Sporting»

Jovane foi o convidado do programa ADN de Leão. Numa conversa informal, o camisola 10 dos leões assumiu que até se sentiu assustado quando chegou à Academia em 2014. "Foi muito difícil...há bons jogadores em Cabo Verde mas aqui há ainda mais. Fiquei assustado pela forma como se treina dada a intensidade. No primeiro dia disse ao meu pai que era impossível ficar aqui", afirmou o jogador que também revelou o seu sucesso nos lances de bola parada: "Não vejo os meus vídeos no youtube. Gosto de marcar livres e golos. Quando tenho de marcar o penálti só chuto, é a minha praia pois estou lá dentro não penso, as coisas saem de forma natural. Acho que podia marcar mais".Assumindo que divide com Porro a missão de meter a música no balneário, o atacante garante que sempre que assume esta tarefa "o Sporting ganha", e revelou quem era o companheiro de equipa que levava para uma ilha deserta. "Dou-me bem com todos, mas como falo pouco gosto de estar com pessoas que falam muito para equilibrar. O Matheus é engraçado e gosta de gozar...e o André Paulo, até temos um grupo no watsapp chamado as 'princesas' pois o Matheus é a nossa princesa", revelou.