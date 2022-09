Jovane e a Daniel Bragança são as únicas baixas no Sporting

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting continua a preparar o jogo com o Eintracht relativo à 1ª jornada da Liga dos Campeões, agendado para quarta-feira, e a novidade no treino de hoje foi a integração de Pote sem limitações. O internacional português, recorde-se, havia deixado a Amoreira com queixas na perna esquerda mas está recuperado e pode assim defrontar a equipa alemã.Entregues ao departamento clínico continuam Jovane e Daniel Bragança que estão fora das contas de Rúben Amorim. Os leões voltam ao trabalho amanhã às 10h00, na Academia.