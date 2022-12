Jovane e o golo de Mateus Fernandes: «Estou muito feliz por ele»

Jovane Cabral mostrou-se feliz pelo regresso ao Sporting e documentou o contentamento em poder jogar mais uns minutos."Estou muito orgulhoso. Tenho trabalhado muito para conseguir novos objetivos e estou muito feliz por estar aqui no Sporting", começou por dizer à Sporting TV, revelando-se também feliz pela estreia a marcar de Mateus Fernandes, após, inicialmente, ter sido Jovane a pegar na bola para marcar o penálti que daria o 6-0."Esse momento é aquele com que todos os jovens da formação sonham. Espero que ele consiga fazer mais golos e alcançar mais objetivos. Estou muito feliz por ele", referiu sobre a estreia de Mateus a marcar de leão ao peito.O extremo do Sporting explicou ainda os objetivos para a sgunda parte da temporada. "Estou aqui para ajudar o clube. Voltei e quero conquistar mais pelo Sporting e ganhar os objetivos do grupo", disse, esperando que "o apoio continue" por parte dos sportinguistas.