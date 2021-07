Jovane é o novo '10' em Alvalade: «Meti na cabeça que um dia o queria ter»

Jovane Cabral inicia a quarta temporada na equipa principal do Sporting e, depois de nas três primeiras ter utilizado o 77 na camisola, o avançado luso-caboverdiano vai agora assumir o número 10, que na época passada pertenceu a Luciano Vietto e não conheceu novo dono após a saída do argentino para o Al-Hilal.





"Quando era criança, em Cabo Verde, jogava sempre com o número 10. Quando cheguei à formação do Sporting esse núemro já estava ocupado, ainda que o tivesse usado uma vez ou outra. Quando subi à equipa principal também já estava ocupado, mas meti na cabeça que um dia o queria ter", explica o jogador, de 23 anos, em entrevista ao jornal Sporting.E por falar em números, Jovane quer melhorar os registos individuais da época transata (8 golos em 28 jogos) e trabalhar cada vez mais em prol da equipa. "Sabemos que podemos sempre fazer melhor, esse tem de ser o pensamento de todos os jogadores. Ainda assim, no geral, fiquei satisfeito, mas também sei que posso fazer muito mais. Estou sempre preparado para ajudar os meus colegas, fazer assistências e tentar fazer golos, tal como estou preparado para ajudar a equipa a defender e a atacar", justifica Jovane.