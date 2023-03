Jovane e o regresso a Cabo Verde: «Sempre sonhei jogar aqui no Estádio Nacional»

No regresso à seleção principal de Cabo-Verde, formação pela qual soma cinco internacionalizações, Jovane Cabral lançou uma perspetiva sobre o que espera ser a qualificação para a fase final da CAN'2023 (prova que terá lugar em 2024), sublinhando o orgulho por envergar as cores da seleção dos tubarões azuis. Numa análise ao estágio que tem sido realizado pela seleção lusófona, o jogador do Sporting teceu elogios à nova geração presente na equipa.Numa pequena entrevista aos canais da federação cabo-verdiana, na qual se expressou através do dialeto crioulo, o atacante de 24 anos expressou o significado de voltar aos tubarões azuis. "Os cabo-verdianos podem esperar um Jovane focado, com o objetivo definido e espero conseguir alcançar os objetivos que definimos. Se Deus quiser, vou ajudar a equipa com golos. Na seleção sinto-me sempre feliz e mais à vontade. Perto da família e dos meus amigos. Sempre que aqui estou, apresento-me com garra, mais força e é um orgulho ajudar Cabo Verde nesta caminhada. Sempre sonhei jogar aqui, antes era no Estádio da Várzea e agora é aqui [Estádio Nacional]. Vou aproveitar ao máximo pois vou jogar pelo país que amo", confessou o jogador do Sporting, antes de apelar ao apoio pela seleção africana."O grupo precisa de toda a gente unida para alcançar os objetivos, que passa pela qualificação para a CAN e depois o Mundial. Temos potencial, o grupo é novo e unido e a equipa técnica está a fazer um bom trabalho. Estou adaptado ao relvado natural. Mas já joguei em muitos estádios com sintético e continua bem. Vou trabalhar no máximo para conseguir os três pontos", concluiu aos órgãos da federação cabo-verdiana.