Jovane feliz por renovar com o Sporting: «Tive uma experiência fora com o desejo de voltar»

Jovane renovou contrato com o Sporting, conformeavançou em exclusivo na passada quinta-feira. O jogador está agora vinculado aos leões até julho de 2025 e, em declarações à Sporting TV, revelou-se feliz por ter assinado um novo vínculo com os leões."Estou muito feliz. É sempre bom estarmos onde nos sentimos bem. Esta é a minha casa e é aqui que me sinto bem", afirmou o extremo, que fez uma análise positiva da sua passagem por Itália: "Cresci muito enquanto homem e jogador. Às vezes precisamos de dar esse passo para vermos outras realidades e aprendermos com outros treinadores. Estou muito feliz com a minha passagem por lá, pois aprendi bastante, e agora estou de regresso para ajudar. Trago vontade de marcar golos, fazer assistências e ajudar a equipa onde o míster pedir. Estou totalmente focado e pronto para trabalhar".O jogador vai agora ter um contrato anual de 700 mil euros anuais e mantém a cláusula fixada nos 60 milhões de euros.