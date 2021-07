Jovane já pensa na Champions: «Desde criança que sonho jogá-la e ouvir a música no estádio»

O título de campeão nacional conquistado na época passada deu ao Sporting a entrada direta na fase de grupos da Liga dos Campeões e o regresso, três anos depois, à prova mais importante de clubes da UEFA.





Jovane Cabral, à imagem da grande maioria dos jogadores que integram o plantel orientado por Rúben Amorim, terá a oportunidade de estrear-se na Champions e o avançado dos leões não escondeu o entusiasmo. "É o meu sonho de criança. Jogar e, antes de jogar, ouvir a música da Liga dos Campeões no estádio... vou estar mesmo a viver um sonho", refere Jovane, em entrevista à edição do jornal Sporting, publicada esta quinta-feira, assumindo tratar-se da prova que todos os jogadores querem jogar."É prova na qual jogam os melhores clubes, as melhores equipas e os melhores jogadores. Toda a gente sonha em jogar esta prova. Para nós, que somos um grupo tão jovem, vai ser bom jogá-la", acrescenta.