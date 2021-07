Jovane já trabalha na Academia e garante estar "pronto" para o arranque

A três dias do arranque oficial da pré-temporada do Sporting (segunda-feira, dia 28), Jovane mostra-se aplicado e "pronto" para a nova época, completamente abstraído do assédio que tem sido alvo por parte de clubes estrangeiros, tal como Record noticiou.





O cabo-verdiano, que este mês completou 23 anos, partilhou uma fotografia no seu Instagram com um "ready" à mistura. Recorde-se que para além do atacante, também Porro, Eduardo Quaresma, Dário Essugo e Bruno Tabata anteciparam os trabalhos, com presenças assíduas no centro de treinos dos verdes e brancos.