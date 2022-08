Jovane lesiona-se e vai ficar de fora algum tempo

Jovane não vai ser opção frente ao Chaves. O avançado de 24 anos lesionou-se no treino (traumatismo no pé esquerdo) e vai "ficar de fora algum tempo", anunciou esta sexta-feira Rúben Amorim.O treinador do Sporting também não poderá contar com Paulinho (recupera de lesão) e Porro (expulso no Dragão).Quanto a St. Juste, o treinador do Sporting referiu: "É mais uma opção. Pode ser titular ou ficar no banco. Ele no Dragão foi buscar o Galeno duas vezes".