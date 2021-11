Jovane lesionou-se num lance arrepiante e teve de ser substituído

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Jovane Cabral lesionou-se aos 54' do Sporting-Varzim , numa jogada na área poveira em que ficou com a perna esquerda presa no relvado - como a arrepiante imagem em cima mostra.O extremo saiu para receber assistência e ainda tentou voltar ao relvado instantes depois, mas de pronto viu que não conseguia continuar, saindo desolado e aplaudido pelos presentes em Alvalade.