Jovane passa a folga na Academia e já trabalha na bicicleta

O plantel do Sporting goza esta terça-feira de um dia de folga, antes do dérbi com o Benfica, na sexta-feira, mas Jovane prescindiu do descanso e foi a Alcochete, onde prosseguiu com a recuperação a uma lesão no joelho esquerdo.O atacante, de 23 anos, publicou nas redes sociais um curto vídeo no qual surge a trabalhar numa bicicleta estática, no ginásio da Academia, com o joelho esquerdo devidamente protegido.Recorde-se que o luso-cabo-verdiano sofreu uma lesão no ligamento colateral lateral do joelho esquerdo na receção ao Varzim, na Taça de Portugal. O tempo de paragem deve fixar-se nos dois meses, ou seja, na melhor das hipóteses, Rúben Amorim pode voltar a contar com ele em janeiro.Além de Jovane, Rúben Vinagre (entorse no tornozelo esquerdo) e Palhinha (lesão muscular na região posterior da coxa direita) estão entregues ao departamento médico.