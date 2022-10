Jovane pede novo começo

Afastado da competição desde 7 de junho, quando representou Cabo Verde num jogo relativo à CAN frente ao Togo, Jovane aproveitou a tarde de ontem para se deslocar ao Santuário de Fátima e, num ato de fé, pediu um "novo começo" de forma a dar outro impulso à sua carreira.

O avançado, de 24 anos, lesionou-se no pé esquerdo na véspera do jogo com o Chaves, disputado no passado dia 27 de agosto, e desde então tem-se limitado a fazer tratamento. "Nunca é demais agradecer. De coração leve e com fé para um novo começo", partilhou o jogador, que já recomeçou a fazer trabalho de campo. A mensagem recebeu de imediato palavras de apoio por parte dos companheiros de equipa, como Matheus Reis ou Daniel Bragança (a recuperar de lesão).