Jovane perto de rumar ao Valladolid

Reviravolta na situação de Jovane Cabral. O Sporting esteve hoje em conversações com a Salernitana mas o avançado está agora perto de assinar pelo Valladolid, por empréstimo até final da época com opção de compra, apurou. Os leões e o clube espanhol estão a ultimar os detalhes da transferência.O atacante cabo-verdiano, de 24 anos, não tem espaço no plantel às ordens de Rúben Amorim, tendo disputado apenas 170 (distribuídos por 9 jogos) esta temporada.